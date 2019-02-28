В Алтайском крае подростка избили и ограбили из-за того, что он хорошо учился

В Кытмановском районе 17-летнего учащегося лицея и его 16-летнего знакомого обвиняют в грабеже. Их жертвой стал подросток, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, между обвиняемым учащимся лицея и его одногруппником сложились неприязненные отношения из-за того, что потерпевший был спокойным и хорошо учился.

В октябре 2018 года молодой человек со своим знакомым подъехали к дому подростка в Кытмановском районе для разговора. На месте они стали вымогать деньги.

Избив потерпевшего, обвиняемые забрали принадлежащий ему мобильный телефон, деньги и банковскую карту, после чего скрылись с места происшествия, — отмечают в ведомстве.

Во время предварительного следствия молодые люди свою вину признали в полном объеме. В заведения, где обучаются несовершеннолетние, направлены представления о привлечении к дисциплинарной ответственности людей, в чьи должностные обязанности входит воспитательная работа со студентами.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.