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Происшествия

В Алтайском крае подростки жестоко избили ребенка и сняли издевательства на видео

13-летнего мальчика из Камня-на-Оби жестоко избивали сверстники, пока их не разогнала соседка, сообщили «Каменские известия». Произошедшее попало на видео.

Подростки.
Подростки.
unsplash.com

Потасовка случилась 2 июня. Подросток сидел на камне рядом с домом, когда к нему подошли неизвестные. Он думал, что сверстники хотят познакомиться, но те начали его избивать.

Ребенку наносили удары по голове и по лицу, в том числе, ногами. И как говорит опекун мальчика, далеко не все есть в ролике.

Лежащего мальчика, по ее словам, «добивали» под забором, пока соседка не отогнала от него нападавших.

Придя вечером домой, ребенок быстро отмылся в бане и не сказал, что ему плохо. Сильнейшие отеки женщина заметила лишь на следующий день и вызвала полицию.

Мальчик находится в Каменской ЦРБ. По словам опекуна, у него диагностировано сотрясение головного мозга и обнаружены проблемы с почками.

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