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Происшествия

В Алтайском крае подростки зверски расправились с двумя мужчинами

В одном из частных домов в селе Солонешное 17 сентября нашли тела мужчин 52 и 37 лет. По подозрению в убийствах задержали двух подростков-лицеистов, сообщили в краевом СУ СКР.

Подростки.
Подростки.
unsplash.com

Следователи выяснили, что к убийству могут быть причастны 15 и 16-летние юноши, учащиеся профессионального лицея. Вечером 16 сентября они пришли в дом потерпевших. Подростки считали, что мужчины похитили запчасти и хотели разобраться.

В ходе ссоры подростки жестоко избили потерпевших, причинив множественные травмы, в том числе, перелом шейного отдела позвоночника.

В ближайшее время решится вопрос о мере пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 105 УК РФ (умышленное убийство двух лиц).

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