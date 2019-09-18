В Алтайском крае подростки зверски расправились с двумя мужчинами

В одном из частных домов в селе Солонешное 17 сентября нашли тела мужчин 52 и 37 лет. По подозрению в убийствах задержали двух подростков-лицеистов, сообщили в краевом СУ СКР.

Следователи выяснили, что к убийству могут быть причастны 15 и 16-летние юноши, учащиеся профессионального лицея. Вечером 16 сентября они пришли в дом потерпевших. Подростки считали, что мужчины похитили запчасти и хотели разобраться.

В ходе ссоры подростки жестоко избили потерпевших, причинив множественные травмы, в том числе, перелом шейного отдела позвоночника.

В ближайшее время решится вопрос о мере пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 105 УК РФ (умышленное убийство двух лиц).