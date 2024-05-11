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Происшествия

В Алтайском крае подтопило несколько участков из-за спуска воды на плотине в соседнем регионе

В селе Бурла подтопило несколько участков из-за спуска воды на Хорошанской плотине Новосибирской области. Об этом рассказали altapress.ru местные жители.

Подтопления в селе Бурла
Подтопления в селе Бурла
Предоставлено altapress.ru

По словам местных жителей, в начале мая на Хорошанской плотине в Новосибирской области местные власти прокопали земляную часть дамбы, чтобы дать пройти талым водам.

Однако талых вод оказалось много и плотина не удержалась. Вода хлынула вниз по течению и дошла до села Бурла, где подтопила хозпостройки и огороды.

Бурлинские власти среагировали оперативно: привезли землю для отсыпки и остановили воду, которая уже успела подтопить около семи участков.

Ранее в Алтайском крае на затопленных участках поселились утки.

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