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Происшествия

В Алтайском крае поджигателя приговорили к 16 годам строгого режима

55-летнего жителя Кемеровской области осудили по трем уголовным статьям — убийство с особой жестокостью, покушение на убийство и поджог, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Зажигалка.
Зажигалка.
CC0

В конце мая в одном из частных домов в Барнауле сибиряк распивал спиртное в компании знакомых, как вдруг между собутыльниками произошел конфликт.

Разозлившись на приятелей, мужчина вышел из помещения якобы за новой порцией алкоголя, но на самом деле поджег входную дверь и скрылся. В доме начался пожар.

На пепелище нашли тело 38-летнего мужчины без признаков жизни, второй 32-летний мужчина выжил. Он в тяжелом состоянии попал в больницу.

Выбраться из помещения потерпевшие не имели возможности, так как на окнах здания находились решетки, добавили следователи.

Вину житель Кузбасса признал полностью. Суд приговорил его к 16 годам лишения свободы в колонии строго режима.

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