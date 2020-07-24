В Алтайском крае поезд раздавил пожарный автомобиль, есть погибший

24 июля около 16:00 на ж/д переезде в районе села Озерки в Тальменском районе произошло смертельное ДТП. Грузовой поезд врезался в пожарный автомобиль, который ехал на вызов.

По информации ГИБДД, один человек в результате аварии скончался. Еще трое получили травмы. Пострадавших доставили в больницу.

Очевидцы в группе «Инцидент Барнаул» полагают, что у автомобиля отказали тормоза. Машина перелетела через электроподъемник.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия. Также на место выехали оперативные группы ГУ МЧС России по Алтайскому краю, пожарно-спасательного гарнизона и психологи.

Предварительная причина случившегося — неисправность тормозной системы автомобиля, добавили в МЧС.

Движение по обоим путям на данный момент затруднено.