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В Алтайском крае поезд сбил подростка

Утром 14 сентября на железнодорожном мосту в Камне-на-Оби товарный поезд сбил подростка, сообщили «Каменские известия».

Товарняк сбил подростка в Камне-на-Оби.
Товарняк сбил подростка в Камне-на-Оби.
izvestiy-kamen.ru

Пострадавшего в тяжелом состоянии увезла «скорая». Следователи устанавливают его личность.

В рюкзаке рядом с местом аварии нашли тетради учащегося 8 класса лицея № 4, но пока нельзя утверждать, что это ранец пострадавшего подростка.

На месте работает следственно-оперативная группа МО МВД России «Каменский».

«Директор лицея № 4 почему-то переадресовал звонок полицейских начальнику управления образования, хотя требовалось выяснить, находится ли школьник на месте, и поэтому затягивалось выяснение личности пострадавшего», — пишет местная газета.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае с начала года на железной дороге пострадали 11 человек. Девять из них погибли.

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