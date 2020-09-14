В Алтайском крае поезд сбил подростка

Пострадавшего в тяжелом состоянии увезла «скорая». Следователи устанавливают его личность.

В рюкзаке рядом с местом аварии нашли тетради учащегося 8 класса лицея № 4, но пока нельзя утверждать, что это ранец пострадавшего подростка.

На месте работает следственно-оперативная группа МО МВД России «Каменский».

«Директор лицея № 4 почему-то переадресовал звонок полицейских начальнику управления образования, хотя требовалось выяснить, находится ли школьник на месте, и поэтому затягивалось выяснение личности пострадавшего», — пишет местная газета.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае с начала года на железной дороге пострадали 11 человек. Девять из них погибли.