В Алтайском крае полицейские нашли охотника по кровавым следам

В Алтайском крае неподалеку от поселка Усть-Бороуйск местные жители услышали звуки выстрелов. Полицейские вместе с охотоведом на снегоходах отправились в лес, чтобы проверить.

Петляя по заснеженным тропам, они заметили свежие следы крови и шерсть животного. У спуска к небольшой речке обнаружили место, где, по всей видимости, охотник застрелил лося.

Полицейские нашли браконьера по кровавым следам. 22.мвд.рф

Свежие следы от гусениц снегохода в итоге привели полицейских к одному из домов на окраине села Жуланиха соседнего Заринского района. Хозяина дома не оказалось.

Правоохранители выяснили, что по этому адресу живет мужчина 1984 года рождения. Он действительно убил лося, хоть и всячески старался скрыть свою причастность к незаконной охоте.

«К моменту визита полицейских супруга подозреваемого успела постирать одежду, в которой мужчина охотился. Сам он успел создать видимость того, что принадлежащий ему снегоход „Буран“ находится в ремонте (на нем были сняты приводные ремни)», — говорится в сообщении МВД.

В итоге в домашнем погребе среди запасов картофеля обнаружилось мясо убитого животного. Тогда сельчанин дал признательные показания, сам показал сотрудникам полиции место отстрела и участок в поле неподалеку от дома, где спрятал большую часть разделанной туши и рога.

Полицейские нашли браконьера по кровавым следам. 22.мвд.рф

Их он хотел повесить на стену в качестве трофея.

Мужчина намерен возместить ущерб — 80 тысяч рублей.