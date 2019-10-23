В Алтайском крае полиция поймала мужчину с двумя рюкзаками мяса

38-летний житель Бийска застрелил двух косуль в Солонешенском районе и набил два рюкзака мясом. Проехать мимо незамеченным ему не удалось. Мужчину задержали инспекторы ГИБДД, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Подозреваемого в браконьерстве остановили на автодороге около села Березово. В салоне его Toyota нашли зарегистрированное на водителя гладкоствольное охотничье ружье марки ВПО калибра 366, оптический прицел, два рюкзака с мясом, охотничьи ножи и патроны.

После проверки полицейские выяснили, что в семи километрах от села Топольное мужчина застрелил двух косуль, разделал туши на мясо и забрал его. Материальный ущерб, причинённый государству, составил 400 тысяч рублей.

В отношении бийчанина возбудили уголовное дело по ч. 2 с. 258 УК РФ (Незаконная охота, совершенная с причинением особо крупного ущерба).

Ему грози штраф в размере от 500 тысяч до миллиона рублей, либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет.