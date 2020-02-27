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Происшествия

В Алтайском крае полиция поймала матерых похитителей металла

В Первомайском и Тальменском районах Алтайского края неизвестные совершили серию хищений железнодорожных деталей. Оказалось, что это дело рук опытных похитителей, которые уже отбывали наказание за аналогичные преступления.

Металлолом.
Металлолом.
CC0

Трое местных жителей в возрасте от 33 до 40 лет неоднократно вывозили с территории транспортного предприятия детали верхнего строения пути и металлолом.

Общая сумма ущерба составила 200 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе Алтайского ЛУ МВД.

Причем двое из подозреваемых уже отбывали наказание за аналогичные преступления, а один, 33-летний житель Новоалтайска, может быть причастен к другому преступлению по такой же схеме.

Предположительно, ранее он похитил деталей на сумму более 140 тысяч рублей.

По данному факту также возбудили уголовное дело.

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