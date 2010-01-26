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Происшествия

В Алтайском крае в аварию попали пассажиры автобуса Улан-Батор — Нур-Султан

Утром 26 января международный автобус, выполнявший рейс из столицы Монголии в столицу Казахстана, попал в аварию возле села Контошино Косихинского района. Два водителя и 45 пассажиров отделались легким испугом.

В кювет слетел автобус, следовавший из Улан-Батора в Нур-Султан.
В кювет слетел автобус, следовавший из Улан-Батора в Нур-Султан.
Упрдор "Алтай"

Как сообщает упрдор «Алтай» инцидент произошел на 248 км трассы Р-256 в 5.30 местного времени.

Дорожники оперативно выехали на место происшествия, пассажиров пересадили в другой автобус и доставили в придорожный комплекс «Облепиха», где они смогли отдохнуть и получить горячее питание.

Владимир Дубровский,
замначальника ФКУ Упрдор «Алтай»:

Погодные условия в регионе сложные, действует штормовое предупреждение. Однако недостатков содержания дороги на участке ДТП мы не выявили. Проезд для автобусов здесь открыли в 2:00, покрытие было полностью расчищено и обработано. Ночью на участке протяженностью 67 км работало 17 единиц техники, было израсходовано 62 тонны противогололедных материалов.

Вытаскивать автобус из кювета пришлось очень долго. Трактор К-700 и «Урал» не смогли этого сделать. Поэтому дорожникам пришлось использовать гусеничный бульдозер.

В 12:00 автобус смог своим ходом отправиться в ближайший дорожный сервис, где был произведен ремонт. После этого перевозчик вместе с дожидавшимися в «Облепихе» пассажирами продолжил движение по маршруту.

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