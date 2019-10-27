В Алтайском крае посетитель ТЦ спокойно переобулся в магазине

Во втором по величине городе региона Бийске посетитель обувного отдела в торговом центре спокойно снял свои ботинки, обулся в новые, а старые поставил на витрину. Предполагаемую кражу зафиксировала видеокамера.

О предприимчивом молодом человек сообщает паблик «Инцидент. Бийск». Кража произошла в торговом центре «Модный город». Авторы видео утверждают, что с молодым человеком были две девушки.

О задержании группы пока не сообщается.

Зато в ГУ МВД по Алтайскому краю сообщают, что там же в Бийске задержали местного грабителя. Он выпивал вместе с товарищем и под воздействием алкоголя ударил потерпевшего, а затем забрал у него серебряную цепочку с крестом и телефон.

По горячим следам полиция задержала подозреваемого. Им оказался ранее судимый 33-летний бийчанин, его заключили под арест. Похищенное изъяли и вернули владельцу.