В Алтайском крае посетитель ТЦ спокойно переобулся в магазине

О предприимчивом молодом человек сообщает паблик «Инцидент. Бийск». Кража произошла в торговом центре «Модный город». Авторы видео утверждают, что с молодым человеком были две девушки.
О задержании группы пока не сообщается.
Зато в ГУ МВД по Алтайскому краю сообщают, что там же в Бийске задержали местного грабителя. Он выпивал вместе с товарищем и под воздействием алкоголя ударил потерпевшего, а затем забрал у него серебряную цепочку с крестом и телефон.
По горячим следам полиция задержала подозреваемого. Им оказался ранее судимый 33-летний бийчанин, его заключили под арест. Похищенное изъяли и вернули владельцу.