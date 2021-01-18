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Происшествия

В Алтайском крае поймали благодарного серийного вора

Неизвестный в маске с ножом и топором ворвался в один из магазинов Камня-на-Оби. Он похитил деньги из кассы, сигареты и пиво. Ничего не подозревающие прохожие помогли мужчине взывать такси, и он не остался в долгу.

В магазине.
В магазине.
22.мвд.рф

Преступление произошло вечером 16 января. Мужчина угрожал продавцу холодным оружием, женщина испугалась и отдала выручку (6 тыс. рублей). Также добычей злоумышленника стали два блока сигарет и две бутылки пенного напитка.

Продавец обратилась в полицию. Правоохранители задержали 23-летнего местного жителя спустя несколько часов.

«Часть похищенных из магазина денежных средств изъята, также изъята и табачная продукция, за исключением нескольких пачек — таким образом злоумышленник отблагодарил случайных горожан за помощь в вызове такси», — рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Орудие преступления. Нож.
Орудие преступления. Нож.
22.мвд.рф

Известно, что подозреваемый уже был судим за совершение преступлений против собственности. Кроме того, полицейские установили его причастность к четырем кражам в Камне.

Подозреваемого заключили под стражу.

Ранее в Мамонтовском районе мужчина проник в дом к пожилой женщине, избил ее и обчистил холодильник.

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