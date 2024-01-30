30 января
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Происшествия

В Алтайском крае поймали браконьера, который отстреливал косуль

Браконьер не успел разделать добычу — полицейские поймали его с поличным. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Уголовный кодекс РФ.
Уголовный кодекс РФ.
Архив «МВД МЕДИА»

Участковому Усть-Пристанского района пришла информация о возможном факте браконьерства в нескольких километрах от села Коробейниково. Он сразу поехал туда, вызвав следственно-оперативную группу.

Оказалось, что браконьер еще не успел разделать тушу, а только упаковал самца косули в мешок.

У 64-летнего бийчанина было зарегистрировано ружье, однако добывать ему можно было только зайца и лису.

Оружие, патроны, гильзы, тушу животного полицейские изъяли и направили на экспертизы. Ущерб охотничьему фонду составил 40 тыс. рублей.

В связи с тем, что отстрел дикого животного был не по правилам, да еще и с использованием механического транспортного средства, размер вреда подсчитали в троекратном размере. Он составил 120 тыс. рублей.

Возбужденно уголовное дело.

Ранее сообщалось, что страшный случай браконьерства произошел в Алтайском крае.

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