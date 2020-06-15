В Алтайском крае поймали дуэт наркодилеров

В феврале 2020 года сотрудники УФСБ задержали двух ранее судимых жителей Бийска, которые оказались причастны к незаконном обороту наркотиков. Теперь им грозят длинные тюремные сроки.

У несостоявшихся наркодилеров изъяли наркотическое средство МДМА массой более 170 грамм в виде таблеток и амфетамин массой более 40 грамм, приготовленные к сбыту на территории Алтайского края в виде «закладок».

«Уголовным кодексом РФ данное преступление отнесено к категории особо тяжких и за их совершение предусмотрено наказание в виде длительного срока лишения свободы», — заявили в краевой прокуратуре.

Уголовные дела направили в суде. В отношении других членов группировки, которых еще не нашли, уголовное дело выделлил в отдельное производство.