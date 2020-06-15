В Алтайском крае поймали дуэт наркодилеров

У несостоявшихся наркодилеров изъяли наркотическое средство МДМА массой более 170 грамм в виде таблеток и амфетамин массой более 40 грамм, приготовленные к сбыту на территории Алтайского края в виде «закладок».
«Уголовным кодексом РФ данное преступление отнесено к категории особо тяжких и за их совершение предусмотрено наказание в виде длительного срока лишения свободы», — заявили в краевой прокуратуре.
Уголовные дела направили в суде. В отношении других членов группировки, которых еще не нашли, уголовное дело выделлил в отдельное производство.