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Происшествия

В Алтайском крае поймали дуэт наркодилеров

В феврале 2020 года сотрудники УФСБ задержали двух ранее судимых жителей Бийска, которые оказались причастны к незаконном обороту наркотиков. Теперь им грозят длинные тюремные сроки.

Наркотики.
Наркотики.
пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю

У несостоявшихся наркодилеров изъяли наркотическое средство МДМА массой более 170 грамм в виде таблеток и амфетамин массой более 40 грамм, приготовленные к сбыту на территории Алтайского края в виде «закладок».

«Уголовным кодексом РФ данное преступление отнесено к категории особо тяжких и за их совершение предусмотрено наказание в виде длительного срока лишения свободы», — заявили в краевой прокуратуре.

Уголовные дела направили в суде. В отношении других членов группировки, которых еще не нашли, уголовное дело выделлил в отдельное производство.

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