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Происшествия

В Алтайском крае поймали изобретательного фермера-поджигателя

Сотрудники госпожнадзора из Алейска остановили фермера, который с помощью особого устройства поджигал пожнивные остатки. Как сообщает Главное управление МЧС по Алтайскому краю, фермеру грозит солидный денежный штраф.

Пожар в садоводстве Степное под Новоалтайском, май 2019 год.
Пожар в садоводстве Степное под Новоалтайском, май 2019 год.
vk.com/incident22

Фермера ужалось обнаружить благодаря сообщениям проезжавших по трассе людей. Мужчина оказался изобретательным: он прикрепил к бороне горящие материалы, прицепил ее к трактору и поехал, поджигая то, что осталось на земле после прошлогодней уборки.

Действия его немедленно остановили. В условиях особого противопожарного режима, веденного в Алтайском крае, штраф имеет повышенный размер. Фамилия его не сообщается.

Особый противопожарный режим действует на территории Алтайского края с 1 мая. На время действия режима запрещено посещение гражданами лесов.

Нельзя разводить костры и проводить пожароопасные работы в лесах, на землях сельскохозяйственного назначения, особо охраняемых природных территорий регионального значения, землях запаса, вдоль дорог, в зонах рек и озер, на территориях поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, на предприятиях независимо от организационно-правовой формы собственности.

Нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима влекут наложение административного штрафа:

  • на граждан в размере от 2 до 4 тыс. рублей;
  • на должностных лиц от 15 до 30 тыс. рублей;
  • на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, от 30 до 40 тысяч рублей;
  • на юридических лиц — от 200 до 400 тыс. рублей.

За длинные майские праздники в Алтайском крае произошло более 1 тысячи пожаров.

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