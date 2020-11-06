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Происшествия

Пожар уничтожил телятник в Алтайском крае

Вечером 5 ноября в селе Новоозерное Кытмановского района произошел крупный пожар в телятнике. Сотрудникам МЧС понадобилось более двух часов, чтобы полностью ликвидировать возгорание, сообщили в экстренном ведомстве.

Пожар в телятнике.
Пожар в телятнике.
22.mchs.gov.ru

На место приехал дежурный караул 44-й пожарно-спасательной части и добровольная пожарная команда Кытмановского элеватора. К тому времени полыхала крыша телятника.

Из-за сильного порывистого ветра пламя стремительно распространялось. На подмогу коллегам прибыл боевой расчет из краевой пожарной части № 97 из соседнего села Тяхта.

«В течение двухчасовой борьбы с разбушевавшейся огненной стихией пожар удалось ликвидировать, еще около получаса потребовалось всем участникам тушения для полной ликвидации последствий происшествия (разбор и проливка сгоревших конструкций). Площадь горения оставила около 240 кв. метров», — рассказали в МЧС.

Причину пожара установят по результатам экспертизы.

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