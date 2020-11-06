Пожар уничтожил телятник в Алтайском крае

На место приехал дежурный караул 44-й пожарно-спасательной части и добровольная пожарная команда Кытмановского элеватора. К тому времени полыхала крыша телятника.
Из-за сильного порывистого ветра пламя стремительно распространялось. На подмогу коллегам прибыл боевой расчет из краевой пожарной части № 97 из соседнего села Тяхта.
«В течение двухчасовой борьбы с разбушевавшейся огненной стихией пожар удалось ликвидировать, еще около получаса потребовалось всем участникам тушения для полной ликвидации последствий происшествия (разбор и проливка сгоревших конструкций). Площадь горения оставила около 240 кв. метров», — рассказали в МЧС.
Причину пожара установят по результатам экспертизы.