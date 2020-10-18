Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
18 октября 3°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

В Алтайском крае пожарные вывели из огня дойное стадо

В Топчихинском районе Алтайского края пожарные спасли от огня около 30 коров, которые были заперты в загоревшейся ферме. Об этом сообщает паблик «Барнаул 22».

Пожар в Чистюньке.
Пожар в Чистюньке.
"Барнаул 22". ВКонтакте

Пожар возник в селе Чистюнька рано утром 15 октября. Работникам фермы удалось своевременно вызвать пожарный расчет, который прибыл на помощь местным добровольцам из соседнего села Хабазино.

К этому моменту огнем была охвачена крыша здания, а сильный ветер лишь раздувал огонь.

Пожар в Чистюньке.
Пожар в Чистюньке.
«Барнаул 22». ВКонтакте

В итоге спасателям удалось очень быстро вывести из огня около 30 коров с телятами. Через 2,5 часа пожар был потушен.

Один из работников фермы был госпитализирован, он надышался дымом.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость