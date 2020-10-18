В Алтайском крае пожарные вывели из огня дойное стадо

В Топчихинском районе Алтайского края пожарные спасли от огня около 30 коров, которые были заперты в загоревшейся ферме. Об этом сообщает паблик «Барнаул 22».

Пожар возник в селе Чистюнька рано утром 15 октября. Работникам фермы удалось своевременно вызвать пожарный расчет, который прибыл на помощь местным добровольцам из соседнего села Хабазино.

К этому моменту огнем была охвачена крыша здания, а сильный ветер лишь раздувал огонь.

Пожар в Чистюньке. «Барнаул 22». ВКонтакте

В итоге спасателям удалось очень быстро вывести из огня около 30 коров с телятами. Через 2,5 часа пожар был потушен.

Один из работников фермы был госпитализирован, он надышался дымом.