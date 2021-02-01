В Алтайском крае 17 пожарных тушили горящую пятиэтажку

Вечером 31 января в Рубцовске произошел пожар в пятиэтажном жилом доме на ул. Ипподромская. Площадь возгорания составила около 14 кв. м, рассказали в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Выяснилось, что загорелась квартира на третьем этаже. Дым быстро заполнял этажи. 12 человек сами покинули дом, еще восьмерых вывели пожарные.

Благодаря слаженной работе спасателей, никто не погиб и не пострадал. В работе участвовало 17 человек личного состава МЧС и пять единиц техники.

Огонь уничтожил в пострадавшей квартире пластиковый потолок и мебель.

Спасатели просят обратить внимание на состояние электропроводки в жилье.

«Не перегружайте бытовые электросети, не подключайте несколько приборов к одной розетке. Соблюдайте все требования пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования», — говорится в сообщении экстренного ведомства.

Ранее в Барнауле при пожаре на ул. Ядринцева погиб человек.