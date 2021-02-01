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Происшествия

В Алтайском крае 17 пожарных тушили горящую пятижтажку

Вечером 31 января в Рубцовске произошел пожар в пятиэтажном жилом доме на ул. Ипподромская. Площадь возгорания составила около 14 кв. м, рассказали в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Пожар в Рубцовске.
Пожар в Рубцовске.
22.mchs.gov.ru

Выяснилось, что загорелась квартира на третьем этаже. Дым быстро заполнял этажи. 12 человек сами покинули дом, еще восьмерых вывели пожарные.

Благодаря слаженной работе спасателей, никто не погиб и не пострадал. В работе участвовало 17 человек личного состава МЧС и пять единиц техники.

Огонь уничтожил в пострадавшей квартире пластиковый потолок и мебель.

Спасатели просят обратить внимание на состояние электропроводки в жилье.

«Не перегружайте бытовые электросети, не подключайте несколько приборов к одной розетке. Соблюдайте все требования пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования», — говорится в сообщении экстренного ведомства.

Ранее в Барнауле при пожаре на ул. Ядринцева погиб человек.

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