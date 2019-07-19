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19 июля
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Происшествия

В Алтайском крае пожилой отчим убил агрессивного пасынка деревянной палкой

65-летний житель Целинного района пойдет под суд за превышение самообороны. Он нанес деревянным бруском смертельным удар избивавшему его 37-летнему пасынку. Травма оказалась смертельной, рассказали в СУ СКР по Алтайскому краю.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

В апреле 2019 года пасынок пришел к отчиму в гости пьяным. Он стал вести себя агрессивно, высказывая необоснованные претензии. В ходе ссоры стал наносить своему пожилому отчиму удары по лицу и телу.

Защищаясь, хозяин дома деревянным бруском один раз ударил пасынка по голове, чем превысил пределы необходимой обороны, отмечают следователи. Мужчина через несколько часов скончался в больнице от закрытой черепно-мозговой травмы.

Супруга и родственники потерпевшего характеризовали его, как конфликтного и завистливого человека, он злоупотреблял спиртным и часто пьяным приходил в дом к родственникам, конфликтовал с ними, избивал пожилого отчима.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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