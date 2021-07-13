В Алтайском крае предприятие задолжало работникам более 7,3 млн рублей

Директор бийского дорожно-строительного управления № 1 не платил сотрудникам зарплату. В итоге перед 133 работниками образовался долг более 7,3 млн рублей. Теперь руководитель находится под следствием.

Директор предприятия не произвел полную выплату заработной платы сотрудникам свыше двух месяцев.

В отношении руководителя возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации, работодателем).

Следователи собирают доказательную базу, заявили в СУ СКР по Алтайскому краю.

В то же время в прокуратуре региона говорят, что установлено наличие задолженности по выплате зарплаты, которая превысила 7,5 млн рублей перед 103 работниками.

«В результате принятых прокурором мер реагирования задолженность в размере 7,5 млн рублей погашена», — подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, прокуратура завела на директора дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 13.19 КоАП РФ (не предоставление сведений об образовавшейся задолженности). Материалы направили для рассмотрения в Алтайкрайстат.