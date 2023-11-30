30 ноября
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Происшествия

В Алтайском крае при уборке территории от мусора погиб ребенок

В Благовещенском районе в с. Долинка подросток, управляя трактором задел деталями транспорта свою двухлетнюю сестру.

Грустный ребенок
Грустный ребенок
Freepic

Как сообщает "Инцидент Барнаул", малышка от полученных травм скончалась на месте.

По данному факту возбудили уголовное дело, рассматривается статья: "Причинение смерти по неосторожности".

Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил организовать проверку соблюдения законодательства о профилактике бенадзорности несовершеннолетних. Работа сотрудников системы профилактики будет оценена, в том числе и проверят условия пребывания ребенка в семье.

Ранее в Подмосковье двухлетняя девочка отравилась метадоном.

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