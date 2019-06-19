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Происшествия

В Алтайском крае при взрыве газа пострадала женщина

Вечером 18 июня в жилом одноквартирном доме в Бийске произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате случившегося пострадал один человек, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Дом, в котором произошел хлопок газовоздушной смеси.
Дом, в котором произошел хлопок газовоздушной смеси.
ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

В ведомстве отмечают, что хлопок в частном деревянном доме по переулку Спартака произошел без последующего возгорания. По предварительной информации, в результате происшествия пострадала пожилая женщина. Ее доставили в городскую больницу.

Несущие конструкции дома не повреждены. Обстоятельства случившегося уточняют специалисты. На месте ЧП работали 18 человек и 7 единиц техники, из них от МЧС России — 7 человек, 3 единицы техники.

Наиболее вероятная причина утечки бытового газа из баллона и последовавшего хлопка — неправильная установка редуктора на газовом баллоне.

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