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Происшествия

В Алтайском крае продавщица инсценировала ограбление магазина разливных напитков

В Бийском районе полицейские задержали мужчин, которые сымитировали разбойное нападение на магазин по просьбе своей знакомой, пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Полиция. МВД.
Полиция. МВД.
Анна Зайкова

Вечером 9 марта в отделение полиции поступило сообщение о разбое. По словам заявителя, на магазин разливных напитков в селе Верх-Катунское напали двое молодых людей. Они в масках и перчатках зашли в торговый зал, стали угрожать предметом, похожим на оружие, и потребовали у продавца выручку.

Молодая сотрудница отдала из кассы все деньги, общая сумма похищенного составила около 40 тысяч рублей. После этого мужчины скрылись в неизвестном направлении, а потерпевшая обратилась в полицию.

Вскоре полицейские установили, что разбой в магазине — спланированная инсценировка, которую придумала продавец магазина. Подозреваемых задержали, они дают признательные показания. Правоохранители проводят проверку.

Напомним, ранее стало известно, что алтайский экспедитор присвоил больше 120 тысяч рублей и сообщил об ограблении.

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