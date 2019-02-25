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Происшествия

В Алтайском крае продавщица голубей «отдала» покупателю 60 тыс. рублей

32-летняя жительница Камня-на-Оби разместила на сайте объявление о продаже голубей. Однако вместо заработка потеряла 60 тыс. рублей со своей карты, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Зима. Голубь.
Зима. Голубь.
Михаил Хаустов

Происшествие произошло накануне в Камне-на-Оби. После размещения объявления женщине позвонил неизвестный и предложил перечислить деньги за покупку птиц.

В банкомате женщина под диктовку звонившего выполнила несколько операций, после чего вместо зачисления с ее банковской карты списали 60 тыс. рублей.

За помощью потерпевшая обратилась в полицию. Предварительно установлено, что она подключила свою карту к абонентскому номеру злоумышленников.

Следователи возбудили уголовное дело. Мошеннику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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