В Алтайском крае продавщица голубей «отдала» покупателю 60 тыс. рублей

Происшествие произошло накануне в Камне-на-Оби. После размещения объявления женщине позвонил неизвестный и предложил перечислить деньги за покупку птиц.
В банкомате женщина под диктовку звонившего выполнила несколько операций, после чего вместо зачисления с ее банковской карты списали 60 тыс. рублей.
За помощью потерпевшая обратилась в полицию. Предварительно установлено, что она подключила свою карту к абонентскому номеру злоумышленников.
Следователи возбудили уголовное дело. Мошеннику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.