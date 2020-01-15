В Алтайском крае продолжается поиск двух пропавших подростков

Ухудшение погодных условий в Алтайском крае не остановит поиски двух подростков, пропавших в Новоалтайске. Полицейские, сотрудники МЧС и следкома проверяют все возможные варианты исчезновения 15-летнего Дмитрия Думчева и 18-летней Оксаны Рудневой.

Молодые люди ушли из дома еще 7 января. Уголовное дело было возбуждено через шесть дней. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин призвал усилить поиски.

15 января оперативные поисковые группы «продолжали обследовать участки местности в Новоалтайске и Первомайском районе, участки трасс, ведущих на Заринск и Новосибирск, в том числе с использованием снегоходов и автотранспорта», — сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю. Но пока результатов нет.

Приметы Дмитрия:

на вид 15 лет,

худощавого телосложения,

рост 160 см,

волосы светлые,

глаза голубые.

Был одет:

черная куртка,

синие джинсы,

черные кроссовки.

Приметы Оксаны:

на вид 20 лет,

среднего телосложения,

волосы черные,

глаза зеленые.

Была одета:

розовая куртка,

черные джинсы,

черно-белые кроссовки,

зеленая шапка ( Reebok).

Пропали два подростка. vk.com/la_altay

Всех, кто располагает какой-либо информацией о подростках, просят позвонить по телефону 102.