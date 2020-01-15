В Алтайском крае продолжается поиск двух пропавших подростков

Молодые люди ушли из дома еще 7 января. Уголовное дело было возбуждено через шесть дней. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин призвал усилить поиски.
15 января оперативные поисковые группы «продолжали обследовать участки местности в Новоалтайске и Первомайском районе, участки трасс, ведущих на Заринск и Новосибирск, в том числе с использованием снегоходов и автотранспорта», — сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю. Но пока результатов нет.
Приметы Дмитрия:
- на вид 15 лет,
- худощавого телосложения,
- рост 160 см,
- волосы светлые,
- глаза голубые.
Был одет:
- черная куртка,
- синие джинсы,
- черные кроссовки.
Приметы Оксаны:
- на вид 20 лет,
- среднего телосложения,
- волосы черные,
- глаза зеленые.
Была одета:
- розовая куртка,
- черные джинсы,
- черно-белые кроссовки,
- зеленая шапка (Reebok).
Всех, кто располагает какой-либо информацией о подростках, просят позвонить по телефону 102.