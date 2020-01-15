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15 января
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Происшествия

В Алтайском крае продолжается поиск двух пропавших подростков

Ухудшение погодных условий в Алтайском крае не остановит поиски двух подростков, пропавших в Новоалтайске. Полицейские, сотрудники МЧС и следкома проверяют все возможные варианты исчезновения 15-летнего Дмитрия Думчева и 18-летней Оксаны Рудневой.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Молодые люди ушли из дома еще 7 января. Уголовное дело было возбуждено через шесть дней. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин призвал усилить поиски.

15 января оперативные поисковые группы «продолжали обследовать участки местности в Новоалтайске и Первомайском районе, участки трасс, ведущих на Заринск и Новосибирск, в том числе с использованием снегоходов и автотранспорта», — сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю. Но пока результатов нет.

Приметы Дмитрия:

  • на вид 15 лет,
  • худощавого телосложения,
  • рост 160 см,
  • волосы светлые,
  • глаза голубые.

Был одет:

  • черная куртка,
  • синие джинсы,
  • черные кроссовки.

Приметы Оксаны:

  • на вид 20 лет,
  • среднего телосложения,
  • волосы черные,
  • глаза зеленые.

Была одета:

  • розовая куртка,
  • черные джинсы,
  • черно-белые кроссовки,
  • зеленая шапка (Reebok).
Пропали два подростка.
Пропали два подростка.
vk.com/la_altay

Всех, кто располагает какой-либо информацией о подростках, просят позвонить по телефону 102.

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