В Алтайском крае продолжаются бесконечные пожары

В воскресенье, 14 июля, в Алтайском крае произошло 49 различных пожаров. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Из-за неосторожного обращения с огнем горели бани, хозяйственные постройки, неэксплуатируемое здание в Мамонтовском районе, пиломатериалы в Первомайском районе, а также гараж в Барнауле и несколько частных домов в различных городах и районах края.

В тушении очагов возгорания были задействованы 256 пожарных и 99 единицы техники.

В МЧС напоминают, 15 июля на большей части территории края сохранится жаркая погода, что влечет за собой высокую пожароопасность (4 класс горимости), местами в западных районах чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости).