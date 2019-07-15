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Происшествия

В Алтайском крае продолжаются бесконечные пожары

В воскресенье, 14 июля, в Алтайском крае произошло 49 различных пожаров. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Пожар в жилом доме.
Пожар в жилом доме.
altapress.ru

Из-за неосторожного обращения с огнем горели бани, хозяйственные постройки, неэксплуатируемое здание в Мамонтовском районе, пиломатериалы в Первомайском районе, а также гараж в Барнауле и несколько частных домов в различных городах и районах края.

В тушении очагов возгорания были задействованы 256 пожарных и 99 единицы техники.

В МЧС напоминают, 15 июля на большей части территории края сохранится жаркая погода, что влечет за собой высокую пожароопасность (4 класс горимости), местами в западных районах чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости).

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