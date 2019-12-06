В Алтайском крае произошел крупный пожар

На место выехали два автомобиля пожарной части. Площадь пожара составила около 90 кв.
Часть построек давно не использовалась хозяевами.
По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.
5 декабря в Камне-на-Оби загорелось несколько надворных построек, пишут «Каменские известия». Огонь быстро распространился по крышам, покрытым горючим рубероидом. Жертв удалось избежать.
На место выехали два автомобиля пожарной части. Площадь пожара составила около 90 кв.
Часть построек давно не использовалась хозяевами.
По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.
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