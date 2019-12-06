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6 декабря 0°C

В Алтайском крае произошел крупный пожар

5 декабря в Камне-на-Оби загорелось несколько надворных построек, пишут «Каменские известия». Огонь быстро распространился по крышам, покрытым горючим рубероидом. Жертв удалось избежать.

Пожар в Камне-на-Оби.
Пожар в Камне-на-Оби.
"Каменские известия"

На место выехали два автомобиля пожарной части. Площадь пожара составила около 90 кв.

Часть построек давно не использовалась хозяевами.

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

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