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Происшествия

В Алтайском крае произошел пожар в рентген-кабинете ЦРБ

В Завьялово произошел пожар в здании центральной районной больницы, рассказали очевидцы в группе «Инцидент Барнаул». Пациентов эвакуировали.

В Завъяловской ЦРБ произошел пожар.
В Завъяловской ЦРБ произошел пожар.
"Инцидент Барнаул"

Со слов свидетелей, загорелся рентген-кабинет, в котором проводился ремонт. Горел матрас, уточнили altapress.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

ЧП обошлось без пострадавших.

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