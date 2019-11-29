В Алтайском крае произошел пожар в рентген-кабинете ЦРБ

Со слов свидетелей, загорелся рентген-кабинет, в котором проводился ремонт. Горел матрас, уточнили altapress.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.
ЧП обошлось без пострадавших.
В Завьялово произошел пожар в здании центральной районной больницы, рассказали очевидцы в группе «Инцидент Барнаул». Пациентов эвакуировали.
Со слов свидетелей, загорелся рентген-кабинет, в котором проводился ремонт. Горел матрас, уточнили altapress.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.
ЧП обошлось без пострадавших.
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