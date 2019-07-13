В Алтайском крае произошел сильный пожар со смертельным исходом

Ночью 13 июля в селе Веселоярске Рубцовского района произошел пожар в частном доме и надворных постройках. Погибли два человека.

Как сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю, сообщение о возгорании поступило во втором часу ночи. Пожарные оперативно прибыли на место происшествия. Но огонь успел распространиться на значительной площади.

На тушение были привлечены дополнительные силы и средства. Более часа 12 человек личного состава и 5 единиц техники спасали от огня дом, баню и сарай. Когда пожар был потушен, на месте происшествия были обнаружены тела двух погибших. Наиболее вероятная причина — неосторожное обращение с огнгем.

МЧС по Алтайскому краю еще раз напоминает гражданам — будьте крайне осторожны при обращении с огнем. Обратите внимание на тех, кто живет по соседству: возможно им нужна ваша помощь в обеспечении защиты от огненной беды. Особенно если это одинокие люди, пенсионеры, маломобильные граждане, многодетные семьи.

По-прежнему нередки случаи, когда люди, ставшие свидетелями пожара, не сразу сообщают о возгорании в пожарную охрану, понадеявшись, что это уже сделал кто-то другой. Если увидели открытый огонь, незамедлительно сообщите об этом в пожарную охрану по телефону службы спасения 101.