В Алтайском крае произошло ДТП двух грузовиков. Водители выжили, погиб пассажир

В райцентре Усть-Калманка Алтайского края в субботу утром, 17 апреля, произошло ДТП со смертельным исходом.

Примечательно, что авария произошла не на трассе, а чуть ли не в центре села, на ул. Кирова. Как сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю, «по предварительным данным, мужчина 1974 года рождения, управляя Isuzu Elf, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение со встречным автомобилем „КамАЗ“, под управлением мужчины 1960 года рождения».

В результате происшествия погиб пассажир Isuzu (мужчина 1969 г.р.), а водителя этого грузовика срочно доставили в районную больницу с многочисленными травмами.

Водителю «КамАЗа» госпитализация не понадобилась.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии.