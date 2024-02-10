В Алтайском крае произошло ДТП. Пострадал годовалый ребенок

Пресс-служба Госавтоинспекции сообщает, что ДТП произошло накануне вечером 9 февраля.
Водитель, управляя автомобилем ГАЗ-31105, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и столкнулся с трактором.
В результате аварии водитель и годовалый пассажир получили травмы разной степени тяжести.
В настоящее время проводится проверка, обстоятельства уточняются.
Ранее сообщалось, что в Барнауле 10-летний мальчик угнал машину и устроил массовое ДТП.
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