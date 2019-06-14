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Происшествия

В Алтайском крае произошло смертельное ДТП

В Первомайском районе рано утром 14 июня произошла авария, в которой погиб человек, сообщает ГИБДД по Алтайскому краю.

"Скорая помощь".
"Скорая помощь".
Михаил Хаустов

ДТП произошло около 5:20 часов на 227 километре Чуйского тракта. По предварительным данным, мужчина-водитель, управляя автомобилем Toyota Corolla, двигался со стороны Барнаула в сторону Бийска. Он не справился с управлением, допустил съезд в кювет, где в дальнейшем столкнулся с деревом.

В результате ДТП один человек скончался на месте происшествия, второй участник аварии с травмами различной степени тяжести госпитализирован.

Полицейские проводят проверку по факту этого ДТП и выясняют все обстоятельства случившегося.

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