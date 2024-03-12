12 марта
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Происшествия

В Алтайском крае произошло смертельное ДТП

Авария произошла в Топчихинском районе. В результате скончалась водитель-женщина, пассажиры травмированы, сообщает краевая Госавтоинспекция.

Полиция ночью. ДТП.
Полиция ночью. ДТП.
vedtver.ru

Утром 12 марта в регионе на 74 км автодороги А-322 «Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан» произошло ДТП.

Женщина на автомобиле Toyota Corolla двигалась в Алейск со стороны Барнаула. Во время обгона, она столкнулась с автомобилем Toyota RAV4. В результате женщина погибла на месте.

Водитель встречного автомобиля и его пассажирка получили травмы различной степени тяжести.

На месте работают правоохранители.

Ранее сообщалось, что в Барнауле произошло ДТП с троллейбусом.

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