В Бийском районе произошло смертельное ДТП. Об этом пишет Госавтоинспекция края.

По предварительной информации, 2 июня в 20:00 на 17-м километре автомобильной дороги К-11 «Бийск — Карабинка — граница Республики Алтай» произошло ДТП.

31-летний водитель автомобиля BMW не выбрал безопасную скорость движения, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Honda Freed, за рулем которого был 18-летний парень.

В результате аварии водитель Honda Freed погиб на месте происшествия. Водитель BMW и 20-летняя пассажирка Honda получили травмы различной степени тяжести. Им оказали медицинскую помощь, но госпитализация не потребовалась.

Ранее сообщалось, что на алтайской трассе произошло ДТП. Есть погибшие.

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