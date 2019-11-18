В Алтайском крае произошло землетрясение, которое ощутили в Кузбассе

Землетрясение произошло в 10:50. Его магнитуда составила 2,8, в эпицентре — 3,1.
Толчки носили природный характер.
Как пишет «Газета Кемерова», землетрясение ощутили в районе Новокузнецка и Прокопьевска.
Утром 18 ноября в Тогульском районе Алтайского края произошло землетрясение, сообщается в оперативной сводке Алтае-Саянского филиала единой геофизической службы РАН. Отголоски почувствовали жители Кузбасса.
Землетрясение произошло в 10:50. Его магнитуда составила 2,8, в эпицентре — 3,1.
Толчки носили природный характер.
Как пишет «Газета Кемерова», землетрясение ощутили в районе Новокузнецка и Прокопьевска.
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