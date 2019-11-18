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Происшествия

В Алтайском крае произошло землетрясение, которое ощутили в Кузбассе

Утром 18 ноября в Тогульском районе Алтайского края произошло землетрясение, сообщается в оперативной сводке Алтае-Саянского филиала единой геофизической службы РАН. Отголоски почувствовали жители Кузбасса.

Землетрясение. Сейсмограф.
Землетрясение. Сейсмограф.
СС0

Землетрясение произошло в 10:50. Его магнитуда составила 2,8, в эпицентре — 3,1.

Толчки носили природный характер.

Как пишет «Газета Кемерова», землетрясение ощутили в районе Новокузнецка и Прокопьевска.

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