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Происшествия

В Алтайском крае пропал 35-летний мужчина, его автомобиль нашли в кювете

35-летний Федор Андреев выехал из Барнаула 18 декабря 2020 года и пропал. Спустя несколько дней его автомобиль нашли в Красногорском районе. Хозяина машины не разыскали до сих пор.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Мужчина уехал на автомобиле ВАЗ 2110. 25 декабря машину нашли в кювете на 422 км автодороги Р-256 «Чуйский тракт».

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ведут розыск пропавшего.

Он был одет в черный пуховик, черные вельветовые брюки и черную вязаную шапку.

При себе имел сотовый телефон.

Пропал Федор Андреев.
Пропал Федор Андреев.
altai-krai.sledcom.ru

Следственные органы обращаются к гражданам, владеющим информацией о местонахождении разыскиваемого либо обстоятельствах его исчезновения, сообщить по телефону в Бийске (8−385−4) 36−71−11 или 02.

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