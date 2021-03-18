В Алтайском крае пропал 35-летний мужчина, его автомобиль нашли в кювете

Мужчина уехал на автомобиле ВАЗ 2110. 25 декабря машину нашли в кювете на 422 км автодороги Р-256 «Чуйский тракт».
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ведут розыск пропавшего.
Он был одет в черный пуховик, черные вельветовые брюки и черную вязаную шапку.
При себе имел сотовый телефон.
Следственные органы обращаются к гражданам, владеющим информацией о местонахождении разыскиваемого либо обстоятельствах его исчезновения, сообщить по телефону в Бийске (8−385−4) 36−71−11 или 02.