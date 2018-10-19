В Алтайском крае пропал охотник из Новосибирска. Пока нашли его машину, лодку и ружье

В Алтайском крае пропал охотник, который приехал на Луговские озера из Новосибирска. Мужчину продолжают искать, пишут «Каменские известия».

Житель села Луговое 18 октября сообщил в Каменскую полицию о том, что около озера Тороторино трое суток стоит джип. Выяснилось, что автомобиль принадлежит 61-летнему жителю Новосибирска. Мужчина приехал на Луговские озера на охоту.

Сын пропавшего опознал машину. Он рассказал, что отец, уезжая на охоту, по нескольку дней не выходит на связь. Поэтому в семье не обеспокоились и не искали его.

Поиски пропавшего охотника. izvestiy-kamen.ru

Полицейские проводят проверкe и выясняют все обстоятельства произошедшего. Уже удалось найти лодку и ружье пропавшего мужчины.

Поиски продолжаются.