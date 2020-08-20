В Алтайском крае пропали два молодых мужчины

В Алтайском крае волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ведут розыск барнаульца Дмитрия Хорохордина и жителя Новоалтайска Владимира Пыргаева. Они пропали с разницей в два дня. Поисковики просят помощи.

36-летний Дмитрий Хорохордин пропал 15 августа.

Приметы

рост 165 см,

среднего телосложения,

волосы темно-русые с сединой короткие,

глаза карие.

Был одет

синяя футболкка,

синие штаны,

черные кроссовки.

С собой была черная сумка.

Пропал Дмитрий Хорохордин. vk.com/la_altay

35-летний Владимир Пыргаев исчез 17 августа. Около 15:00 он ушел из дома и не вернулся.

Приметы

рост 172 см.

телосложение xудощавое.

глаза голубые,

волосы темно-русые короткие.

Был одет

черная футболка,

черные шорты,

темно-синие кроссовки с белыми полосками.