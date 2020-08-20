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Происшествия

В Алтайском крае пропали два молодых мужчины

В Алтайском крае волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ведут розыск барнаульца Дмитрия Хорохордина и жителя Новоалтайска Владимира Пыргаева. Они пропали с разницей в два дня. Поисковики просят помощи.

Поиски пропавших.
Поиски пропавших.
"Лиза Алерт" Алтайский край.

36-летний Дмитрий Хорохордин пропал 15 августа.

Приметы

  • рост 165 см,
  • среднего телосложения,
  • волосы темно-русые с сединой короткие,
  • глаза карие.

Был одет

  • синяя футболкка,
  • синие штаны,
  • черные кроссовки.

С собой была черная сумка.

Пропал Дмитрий Хорохордин.
Пропал Дмитрий Хорохордин.
vk.com/la_altay

35-летний Владимир Пыргаев исчез 17 августа. Около 15:00 он ушел из дома и не вернулся.

Приметы

  • рост 172 см.
  • телосложение xудощавое.
  • глаза голубые,
  • волосы темно-русые короткие.

Был одет

  • черная футболка,
  • черные шорты,
  • темно-синие кроссовки с белыми полосками.
Пропал Владимир Пыргаев.
Пропал Владимир Пыргаев.
vk.com/la_altay
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