В Алтайском крае пропали два молодых мужчины

36-летний Дмитрий Хорохордин пропал 15 августа.
Приметы
- рост 165 см,
- среднего телосложения,
- волосы темно-русые с сединой короткие,
- глаза карие.
Был одет
- синяя футболкка,
- синие штаны,
- черные кроссовки.
С собой была черная сумка.
Пропал Дмитрий Хорохордин.
35-летний Владимир Пыргаев исчез 17 августа. Около 15:00 он ушел из дома и не вернулся.
Приметы
- рост 172 см.
- телосложение xудощавое.
- глаза голубые,
- волосы темно-русые короткие.
Был одет
- черная футболка,
- черные шорты,
- темно-синие кроссовки с белыми полосками.
Пропал Владимир Пыргаев.