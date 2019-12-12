В Алтайском крае псевдопутана разочаровала вожделевшего клиента

Мужчина приехал в командировку в Камень-на-Оби и собирался провести время со жрицей любви, которую нашел «Вконтакте». Девушка не только не оказала ему интимные услуги, но и «развела» на деньги, пишут «Каменские известия».

Вечером 10 декабря мужчина нашел в соцсети группу под названием секс-знакомств в Камне-на-Оби. В списке участников он выбрал девушку, на странице которой был указан номер телефона, по которому можно договориться об интимной встрече.

Мужчина позвонил и узнал, что за час плотских утех девушка просит 2,5 тысячи рублей. Потом потенциальный клиент узнал, что нужно внести предоплату и перевел деньги. Этим девушка не ограничилась и заявила, что она работает не меньше двух часов. Мужчине пришлось заочно заплатить псевдопутане еще 2,5 тысячи рублей.

Следующим условием стала оплата апартаментов. Только после этого мужчина понял, что его обманули и позвонил в полицию.

Полицейские позвонили девушке, она представилась уже другим именем и сказала, что знает мужчину, но никаких услуг интимного характера не оказывает и не собирается. При этом девушка подтвердила, что мужчина перевел ей 5 тысяч рублей, но за какую услугу, сообщать отказалась.