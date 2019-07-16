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Происшествия

В Алтайском крае пьяный мужчина решил переплыть реку и утонул

В Камне-на-Оби мужчина 1961 года рождения в состоянии алкогольного опьянения решил переплыть реку, но отплыв на 80 метров от берега резко исчез под водой, сообщают «Каменские известия».

Берег реки, вода.
Берег реки, вода.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Все произошло на реке Суева в районе улицы Луговой, где отдыхала компания. Друзья пытались вразумить мужчину не совершать опасный поступок, но он не послушал.

В настоящий момент организуются поиски пропавшего, при необходимости задействуют водолазов.

С начала купального сезона в Алтайском крае зафиксировали больше 20 случаев гибели людей на воде, среди них есть и дети, сообщает пресс-служба мэрии Барнаула.

Ранее сообщалось, что в Рубцовске в реке Алей обнаружили тела двоих мужчин. Один, как предполагают очевидцы, купался на набережной и утонул. Другой, рыбак, возможно почувствовал себя плохо и упал в воду.

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