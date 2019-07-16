В Алтайском крае пьяный мужчина решил переплыть реку и утонул

Все произошло на реке Суева в районе улицы Луговой, где отдыхала компания. Друзья пытались вразумить мужчину не совершать опасный поступок, но он не послушал.
В настоящий момент организуются поиски пропавшего, при необходимости задействуют водолазов.
С начала купального сезона в Алтайском крае зафиксировали больше 20 случаев гибели людей на воде, среди них есть и дети, сообщает пресс-служба мэрии Барнаула.
Ранее сообщалось, что в Рубцовске в реке Алей обнаружили тела двоих мужчин. Один, как предполагают очевидцы, купался на набережной и утонул. Другой, рыбак, возможно почувствовал себя плохо и упал в воду.