В Алтайском крае пьяный пешеход говорил по телефону и попал под поезд

Местный житель стоял на краю железнодорожной шпалы спиной к приближающемуся поезду. Машинист сигналил, но мужчина не обращал на это внимания так как разговаривал по телефону.
Экстренное торможение не позволило избежать столкновения.
«Пострадавшего незамедлительно доставили на ближайшую железнодорожную станцию, где передали бригаде скорой медицинской помощи. Несмотря на усилия врачей, по пути в больницу мужчина от полученных травм скончался», — говорится в сообщении правоохранителей.
Также известно, что погибший был пьян.
Сотрудники транспортной полиции напоминают о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на железной дороге. Нахождение на объектах транспорта в состоянии опьянения повышает риск происшествий, травмирования и смерти.