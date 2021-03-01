Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
1 марта -2°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

В Алтайском крае пьяный пешеход говорил по телефону и попал под поезд

На железнодорожном перегоне Боровиха-Цаплино в Алтайском крае поезд сбил 39-летнего мужчину. Об этом сообщили в управлении на транспорте МВД России по СФО.

ЧП на переезде.
ЧП на переезде.
Скриншот видео сибфоут.мвд.рф

Местный житель стоял на краю железнодорожной шпалы спиной к приближающемуся поезду. Машинист сигналил, но мужчина не обращал на это внимания так как разговаривал по телефону.

Экстренное торможение не позволило избежать столкновения.

«Пострадавшего незамедлительно доставили на ближайшую железнодорожную станцию, где передали бригаде скорой медицинской помощи. Несмотря на усилия врачей, по пути в больницу мужчина от полученных травм скончался», — говорится в сообщении правоохранителей.

Также известно, что погибший был пьян.

Сотрудники транспортной полиции напоминают о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на железной дороге. Нахождение на объектах транспорта в состоянии опьянения повышает риск происшествий, травмирования и смерти.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость