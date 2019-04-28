В Алтайском крае работник автосервиса напился и угнал машину клиента

27 апреля в Тальменке работник автомастерской угнал машину клиента, находясь в нетрезвом состоянии. Полицейские задержали его при проверке документов, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Сообщается, что в субботу сотрудники ГИБДД остановили в Тальменке автомобиль ВАЗ-2106 для проверки документов. Машиной управлял местный житель 1992 года рождения. По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Полиция выяснила, что автомобиль он угнал из мастерской, где работает. Владелец оставил ее для ремонта.

Известно, что ранее мужчина уже был лишен прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении задержанного следственный отдел ОМВД России по Тальменскому району возбудил два уголовных дела. Одно по статье 264.1. УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию), второе — по статье 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон).

Мужчина отпущен до суда под подписку о невыезде, автомобиль полицейские изъяли и вернули владельцу.