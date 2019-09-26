В Алтайском крае раскрыли сложную схему махинаций с маткапиталом

В стенах четырех кредитных кооперативов в Рубцовске разработали преступную схему хищения денег из Пенсионного фонда. Через объявления о даче займов преступники подыскивали себе подходящих кандидатов: малоимущих, находящихся в затруднительном материальном положении женщин-владелиц сертификата на маткапитал.
Им настойчиво предлагали услугу по оформлению документов и «юридическому сопровождению» всех сделок. Женщин убеждали заключать с кредитным кооперативом фиктивные договоры целевого займа на покупку жилья.
Договоры купли-продажи заключали на жилье, не пригодное для проживания.
На основании соглашений деньги обещанного займа перечисляли (либо вовсе не перечисляли), но когда владелицы сертификата снимали их со счета, в этот же день мошенники забирали средства, оставляя им небольшой процент от суммы или вообще оставляли ничего.
Следователи установили 124 эпизода (с февраля 2009 года по март 2014 года) по незаконному обналичиванию материнского капитала.
Пять членов преступной группировки получили реальные сроки за мошеннические схемы: от 3 до 14 лет лишения свободы и штрафы в доход государства, от 300 тыс. рублей до 1 млн 600 тыс. рублей. с каждого осужденного.
Несовершеннолетних детей двух осужденных членов преступной группы передали в органы опеки и попечительства на время отбывания наказания их родителей.
Яна Позднякова,
начальник отдела социальных выплат отделения Пенсионного фонда РФ по Алтайскому краю:
Важно помнить, что факт участия в мошеннических схемах, направленных на «обналичивание» материнского капитала, может быть выявлен в любое время после распоряжения средствами материнского капитала. Основанием для восстановления права и дальнейшего распоряжения средствами может являться только решение суда, при условии возврата средств в полном объеме.