В Алтайском крае раскрыли хитрый медицинский картель со стажем

Две барнаульские фирмы три года по очереди выигрывали аукционы на поставку медицинских материалов по искусственно высокой цене. Картель раскрыли антимонопольщики.

Компании «Медоника» и «Медикс» использовали стратегию поддержания цен на торгах в 16 электронных аукционах. Общая цена контрактов составила более 54 млн рублей.

При участии в торгах компании фактически отказались от реальной конкурентной борьбы друг с другом и снижали начальные цены контрактов максимум на 1%.

Такая схема позволяла фирмам регулярно по очереди выигрывать торги на поставку расходных материалов, а больницы Алтайского края по искусственно высокой цене.

Также в ходе торгов компании пользовались одним IP-адресом, проводили совместную подготовку к торгам — заявки фирм на участие в аукционах идентичны по структуре и оформлению. Также между фирмами установлены устойчивые экономические взаимоотношения.

После того, как УФАС нашло нарушение и признало компании виновными, обе фирмы обжаловали это решение в судебном порядке.

Но Арбитражный суд Алтайского края подтвердил законность и обоснованность решения, вынесенного антимонопольным ведомством.

Ответственность за заключение антиконкурентного соглашения предусматривает штраф от 0,1 до 0,5 начальной стоимости предмета торгов, но не менее 100 тысяч рублей.