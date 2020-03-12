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Происшествия

В Алтайском крае раскрыли хитрый медицинский картель со стажем

Две барнаульские фирмы три года по очереди выигрывали аукционы на поставку медицинских материалов по искусственно высокой цене. Картель раскрыли антимонопольщики.

Лекарства, таблетки, шприц.
Лекарства, таблетки, шприц.

Компании «Медоника» и «Медикс» использовали стратегию поддержания цен на торгах в 16 электронных аукционах. Общая цена контрактов составила более 54 млн рублей.

При участии в торгах компании фактически отказались от реальной конкурентной борьбы друг с другом и снижали начальные цены контрактов максимум на 1%.

Такая схема позволяла фирмам регулярно по очереди выигрывать торги на поставку расходных материалов, а больницы Алтайского края по искусственно высокой цене.

Также в ходе торгов компании пользовались одним IP-адресом, проводили совместную подготовку к торгам — заявки фирм на участие в аукционах идентичны по структуре и оформлению. Также между фирмами установлены устойчивые экономические взаимоотношения.

После того, как УФАС нашло нарушение и признало компании виновными, обе фирмы обжаловали это решение в судебном порядке.

Но Арбитражный суд Алтайского края подтвердил законность и обоснованность решения, вынесенного антимонопольным ведомством.

Ответственность за заключение антиконкурентного соглашения предусматривает штраф от 0,1 до 0,5 начальной стоимости предмета торгов, но не менее 100 тысяч рублей.

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