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Происшествия

В Алтайском крае раскрыли убийство беременной лосихи

Благодаря неравнодушному жителю полицейские задержали браконьера в Алтайском крае, сообщает главное управление МВД по региону.

Лось.
Лось.
СС0

В Межмуниципальный отдел полиции МВД России «Троицкий» поступило сообщение от охотоведа, которому позвонил неравнодушный мужчина и сообщил, что увидел подозрительных людей в лесном массиве в 15 километрах от села Озеро-Петровское. Рядом было обнаружено место забоя самки лося.

Сотрудники следственно-оперативной группы незамедлительно выехали на место преступления, где обнаружили останки убитого животного, среди которых находился полностью сформировавшийся эмбрион.

Полицейские задержали ранее судимого мужчину 1970 года рождения. Как выяснилось, он в компании своих друзей поехал отдыхать на озеро, позже предложил товарищам прокатиться вглубь леса, а когда заприметил лося в чаще, то не раздумывая достал оружие и выстрелил.

В ходе обыска у подозреваемого изъяты охотничье ружье, карабин, нож, оптический прицел, патроны в количестве 66 штук, сотовый телефон.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 258 УК РФ — незаконная охота с причинением особо крупного ущерба.

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