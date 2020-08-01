В Алтайском крае разыскивают 83-летнего пенсионера в черных галошах

Приметы:
- Рост: 170 см.
- Телосложение: xудощавое
- Цвет глаз: голубые
- Волосы: седые
- сутулится
Был одет:
- зелёная куртка,
- сине-серая рубашка в клетку,
- чёрное трико,
- чёрные галоши.
Козиков Николай Макарович.
vk.com/la_altay
Родные и добровольцы разыскивают 83-летнего Козикова Николая Макаровича из села Нижнекаменка Алтайский района, сообщает «Поисковый отряд „Лиза Алерт“ Алтайского края». С 31 июля 2020 года его местонахождение неизвестно.
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