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В Алтайском крае разыскивают 83-летнего пенсионера в черных галошах

Родные и добровольцы разыскивают 83-летнего Козикова Николая Макаровича из села Нижнекаменка Алтайский района, сообщает «Поисковый отряд „Лиза Алерт“ Алтайского края». С 31 июля 2020 года его местонахождение неизвестно.

Поиски человека.
Поиски человека.
https://vk.com/la_altay

Приметы:

  • Рост: 170 см.
  • Телосложение: xудощавое
  • Цвет глаз: голубые
  • Волосы: седые
  • сутулится

Был одет:

  • зелёная куртка,
  • сине-серая рубашка в клетку,
  • чёрное трико,
  • чёрные галоши.
Козиков Николай Макарович.
Козиков Николай Макарович.
vk.com/la_altay
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