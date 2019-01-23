В Алтайском крае ребенка укусила бешеная собака

Ребенок пришел в гости к родственникам и начал играть с их собакой. Она неожиданно стала агрессивной и укусила мальчика за руку.
Наталья Короннова, представитель краевого ветеринарного центра, рассказала, что взрослые обратились за помощью в медучреждение. Собаку усыпили, отправили в лабораторию, где выяснилось, что животное — бешеное. Возможно, пса раньше отпускали в лес.
Пострадавший ребенок находится под наблюдением врачей, его жизни ничего не угрожает.
В краевом управлении ветеринарии готовят документы на введение карантина в Боровлянке. Специалисты планируют проверить других домашних животных в селе.