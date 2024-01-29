В Алтайском крае ребенок сломал позвоночник на горке

Известно, что со склона катились две девочки пяти и девяти лет. Однако тюбинг занесло, и они врезались в дерево.
Дети получили травмы различной степени тяжести, в том числе перелом позвоночника и сотрясение головного мозга.
Прокуратура и СУ СК по Алтайскому краю устанавливают причины произошедшего. Возбужденно уголовное дело.
Отмечается, что ранее на этом же месте дети уже получали травмы.
Ранее сообщалось, что подросток дважды пошел под откос на тюбинге в одном и том же месте на Алтае.
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