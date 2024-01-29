В Алтайском крае ребенок сломал позвоночник на горке

Накануне в Бийске при катании на тюбингах со снежного склона в районе спортивного комплекса «Заря» две девочки врезались в дерево и получили серьезные травмы. Об этом сообщает СУ СК Алтайского края, а также региональная прокуратура.

Известно, что со склона катились две девочки пяти и девяти лет. Однако тюбинг занесло, и они врезались в дерево.

Дети получили травмы различной степени тяжести, в том числе перелом позвоночника и сотрясение головного мозга.

Прокуратура и СУ СК по Алтайскому краю устанавливают причины произошедшего. Возбужденно уголовное дело.

Отмечается, что ранее на этом же месте дети уже получали травмы.

Ранее сообщалось, что подросток дважды пошел под откос на тюбинге в одном и том же месте на Алтае.

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